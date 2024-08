Le champion d’Espagne Alex Aranburu s’est engagé avec la formation Cofidis pour les trois prochaines saisons.

Alex Aranburu va porter le maillot de l’équipe Cofidis en 2025. À 28 ans, l’Espagnol a signé pour trois saisons. Très en vue au Tour du Pays-Basque (trois ‘top 5’) puis au Tour de Romandie (trois ‘top 10’), vainqueur au Tour de Belgique (4ᵉ étape), Alex Aranburu s’est offert un récital lors des championnats d’Espagne en s’échappant à une trentaine de kilomètres de l’arrivée et en s’imposant en solitaire. Il a également remporté le classement général du Tour du Limousin en 2022.

A L E X A R A N B U R U 🇪🇸🔥 Nous sommes fiers d’accueillir le champion d’Espagne pour les 3⃣ prochaines saisons ! 💻 https://t.co/QoUcyFJdE7 ¡ Bienvenido Alex ! pic.twitter.com/I0JYFzHt2p — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 21, 2024

Alex Aranburu :

« Je suis très content de rejoindre cette équipe. Je sais que ce sera un grand changement à titre personnel et qu’il faudra s’adapter. Mais je suis très heureux de la confiance que m’accorde Cofidis et je ferais tout pour être à la hauteur. J’ai déjà eu des responsabilités et c’est un plaisir d’en avoir de nouvelles. Chaque année, j’essaie de m’améliorer, de tout donner et de gagner davantage de courses. Ce sera ma motivation à chaque course que je disputerai, dans les classiques comme dans les Grands Tours. J’ai la chance de rejoindre une équipe où j’ai des amis. Et je vais essayer d’apprendre des notions de français avant la reprise de la saison prochaine ! »

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis :

« C’est un honneur et une fierté d’accueillir Alex Aranburu chez Cofidis. C’est un nouveau renfort majeur pour notre équipe qui se doit de retrouver sa vraie place dans la hiérarchie mondiale. Alex a déjà un solide palmarès et il arrive dans ses meilleures années. Nous attendons beaucoup de notre effectif 2025 : Alex partagera d’ailleurs avec Dylan Teuns le leadership sur les courses d’un jour. Compter dans ses rangs le Champion d’Espagne est une motivation supplémentaire pour toute l’équipe et nous voulons de fait nous imposer au plus haut niveau. Notre équipe 2025 aura fière allure et je remercie très chaleureusement Cofidis de nous donner les moyens de pouvoir rivaliser avec les meilleures formations de l’UCI World Tour avec l’arrivée de tous ces champions ».