Victor Campenaerts va quitter la Lotto Dstny pour rejoindre la formation Visma | Lease a Bike en 2025. Le Belge faisait déjà partie de l’équipe, alors connue sous le nom de Team LottoNL-Jumbo, en 2016 et 2017. « Nous connaissons toujours bien Victor grâce à son passage précédent dans l’équipe et sommes restés en bons contacts depuis lors », déclare le directeur de l’équipe Grischa Niermann. À 32 ans, Campenaerts sera un renfort de poids sur les Grands Tours. « Nous le considérons comme un atout très précieux pour l’équipe à cet égard. En raison de son expérience et de ses capacités physiques, », poursuit Niermann.

🏍️ 🎥 Adding an extra engine and content creator to the 2025 team. Welcome back, Victor! pic.twitter.com/HNKRJHrWqn — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 26, 2024

Victor Campenaerts :

« Tout au long de ma carrière, je me suis toujours fixé des objectifs ambitieux, mais réalistes. Je les ai souvent atteints, comme lors de ce dernier Tour de France. Mon objectif ultime est de remporter un jour le Tour de France. Je ne suis pas capable de le faire moi-même, mais je peux faire partie intégrante de l’équipe qui remporte cette victoire. Et avec cet objectif, vous vous tournez naturellement vers le Team Visma Lease a Bike. Cette équipe est la référence en matière de courses par étapes, donc je suis très heureux de revenir. »