À 31 ans et après dix saisons chez Bora-Hansgrohe, Emanuel Buchmann va rejoindre la formation Cofidis en 2025.

Alors que Guillaume Martin va rejoindre la Groupama-FDJ la saison prochaine, la Cofidis a trouvé son nouveau leader en recrutant Emanuel Buchmann pour la saison prochaine. Champion d’Allemagne sur route à deux reprises (2015, 2023), l’Allemand s’est souvent illustré grâce à ses qualités de grimpeur. Il est également un très bon coureur dans les courses à étapes, lui qui a déjà terminé 4ᵉ du Tour de France (2019), 7ᵉ du Tour d’Italie (2022) et plus récemment 2ᵉ du Tour de Hongrie (en mai dernier). Le coureur allemand viendra donc fortement renforcer l’équipe dès que la route s’élèvera sur les courses par étapes du calendrier 2025.

Willkommen Emanuel ! 🤗 Le grimpeur allemand rejoint l’équipe pour la saison 2025 ! 🔥 💻 https://t.co/XzOsFYhEsg#CofidisMyTeam pic.twitter.com/KOgk5fhcy1 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 14, 2024

Emanuel Buchmann :

« Après 10 saisons chez Bora-Hansgrohe, j’avais vraiment envie de nouveauté, de découvrir un nouvel environnement, une autre culture d’équipe aussi. J’ai rapidement compris que Cofidis me faisait confiance pour relever ce challenge. J’avais beaucoup parlé avec Simon Geschke de l’équipe. Je suis très heureux de rejoindre Cofidis. J’espère vraiment pouvoir montrer le meilleur, faire de bonnes courses et pouvoir atteindre tout mon potentiel. Si c’est le cas, je sais que je peux obtenir de bons résultats ! Je suis un grimpeur et un coureur qui apprécie le classement général. Forcément, étant dans une équipe française, je vais me battre pour refaire le Tour de France ! »

Cédric Vasseur, manager général Cofidis :

« Emanuel Buchmann est un renfort de très grande qualité pour notre équipe Cofidis. C’est une fierté et une première d’accueillir un coureur qui a déjà intégré le Top 5 du classement général du Tour de France. Emanuel est un coureur capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs du monde et son arrivée au sein de notre structure est un nouveau challenge. Nous voulons lui permettre de retrouver son meilleur niveau en 2025 et il sera bien sûr notre carte maîtresse pour le général des grands Tours. »