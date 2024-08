Après cinq saisons chez Cofidis, Guillaume Martin s’est engagé avec la Groupama-FDJ pour 2025.

Guillaume Martin portera les couleurs de la Groupama-FDJ en 2025. À 31 ans, le Français va quitter la Cofidis après cinq saisons sous les ordres de Cédric Vasseur. Présent au sein du peloton professionnel depuis 9 ans, Guillaume Martin aspirait à un nouvel élan dans sa carrière sportive. Dès 2025, il évoluera au sein de l’équipe cycliste Groupama-FDJ pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Guillaume Martin :

« Je suis professionnel depuis 2016, j’ai toujours été fidèle à mes équipes après 4 ans avec Wanty-Gobert et 5 ans chez Cofidis. Pour la saison prochaine, j’ai ressenti le besoin de changer d’air et la volonté de découvrir un nouvel environnement. Après discussion avec la direction de l’équipe, Groupama-FDJ m’a séduit par son professionnalisme, c’est l’une des équipes plus performantes en France et au niveau international. Le choix est devenu assez évident : c’est l’équipe qu’il me faut pour poursuivre ma carrière. Je sens que j’ai encore une marge de progression en moi et cette équipe peut m’apporter les moyens pour évoluer vers le très haut niveau. En 2014, j’étais passé par l’équipe FDJ.fr en tant que stagiaire, la boucle est bouclée, continuons ensemble à écrire l’histoire. »

Marc Madiot :

« Le sport, c’est l’histoire de rencontres… Mais parfois le temps prend son temps. Guillaume nous rejoint en 2025, alors que cela était envisagé il y a une dizaine d’années. Nous devions nous trouver pour un bout de route ensemble, je ne doute pas de notre envie de réussir un beau parcours. C’est avec un plaisir non dissimulé que nous l’accueillons. «