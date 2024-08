Le vainqueur de la Vuelta en 2018, Simon Yates, s’est engagé avec Visma | Lease a Bike pour les deux prochaines saisons.

Simon Yates va rejoindre la Visma | Lease a Bike en 2025. Le grimpeur expérimenté a signé un contrat jusqu’à fin 2026. Team Visma | Lease a Bike le considère comme un renfort significatif pour leur équipe de classement général des Grands Tours et des courses par étapes d’une semaine. À 31 ans, Simon Yates a remporté le classement général de la Vuelta a España 2018 et compte également et une victoire d’étapes dans les trois Grands Tours.

🤩 We have a 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙 𝙏𝙤𝙪𝙧 winner coming in! Welcome, Simon. Looking forward to working together 🤝 pic.twitter.com/uOXEQppLdH — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 2, 2024

Simon Yates :

« C’est une équipe que j’admire depuis longtemps et je ne pouvais pas laisser passer l’opportunité de la rejoindre. J’ai connu beaucoup de succès dans ma carrière jusqu’à présent et j’ai hâte de continuer à travailler dur et de contribuer au succès de l’équipe. Malgré les bons moments que j’ai passés avec mon équipe actuelle, j’ai senti qu’il était temps de changer d’équipe pour continuer à m’améliorer et tirer le meilleur parti de moi-même. J’ai hâte de rencontrer tous mes nouveaux coéquipiers et mon staff et de me lancer en 2025. »

Grischa Niermann, directeur sportif Visma | Lease a Bike :

« Nous sommes très heureux d’avoir convaincu quelqu’un avec un tel palmarès de choisir notre équipe. C’est un excellent grimpeur et un atout non négligeable pour notre équipe au classement général. Simon aura l’occasion d’aller chercher ses propres résultats avec nous, mais il sera aussi un atout précieux pour l’équipe en montagne. Nous pensons qu’avec notre façon de travailler, il peut atteindre un niveau encore plus élevé »