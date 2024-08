À 28 ans et après quatre saisons sous le maillot de la Décathlon AG2R La Mondiale, Ben O’Connor change d’équipe pour 2025.

Ben O’Connor ne portera plus les couleurs de Décathlon AG2R La Mondiale en 2025. À 28 ans, l’Australien s’est engagé pour deux saisons avec la formation Jayco-AlUla. Depuis son arrivée au sein de l’équipe française, O’Connor s’est illustré sur les Grands Tours, notamment en prenant la 4ᵉ place du Tour de France 2021, ou encore la 4ᵉ place du Tour d’Italie cette année. Avec le probable départ de Simon Yates, O’Connor devrait endosser le rôle de leader au sein de la formation australienne.

🖊️ 𝘽𝙚𝙣 𝙣𝙚𝙚𝙙𝙨 𝙖 𝙥𝙚𝙣! 🖊️ Let’s get this thing signed! Welcome 👋🏼 @ben_oconnor95 🇦🇺 pic.twitter.com/HpjlRHmoTn — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) August 1, 2024

Ben O’Connor :

« Pour être honnête, c’est vraiment une idée que j’ai toujours aimée, courir en tant qu’Australien et gagner dans une équipe australienne. Je suis arrivé à un point où je dois être à la hauteur, donc ce sera encore plus spécial de le faire avec une configuration australienne. Avoir l’opportunité de courir avec des amis au plus haut niveau est rare, et j’ai tellement envie de m’y retrouver ».