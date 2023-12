Theodor Storm, jeune coureur danois très talentueux, a signé un contrat de trois ans avec l’équipe Ineos Grenadiers.

À peine sorti des rangs juniors, Theodor Storm va découvrir le niveau World Tour en 2024. Le coureur de 18 ans, originaire de Roskilde, au Danemark, va rejoindre la formation Ineos Grenadiers, avec qui il a signé jusqu’en 2026. Cette année, Theodor Storm a notamment pris la troisième place de Paris-Roubaix Juniors avant de terminer cinquième en tant que membre clé de l’équipe junior danoise aux Championnats du monde de cette année à Glasgow.

INEOS Grenadiers 🤝 Theodor Storm We are thrilled to announce the signing of the highly talented Dane on a three-year deal. Welcome to the Grenadiers, Theodor! pic.twitter.com/7YFLa7k9an — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 28, 2023

Storm a gagné cinq fois en 2023 et a décroché plusieurs podiums. Le Danois, qui se décrit comme un coureur percutant qui grimpe bien, participera au « programme Ascent » de l’équipe, axé sur le développement des jeunes coureurs de l’équipe, supervisé par Simon Watts, responsable des parcours de performance d’Ineos Grenadiers.

Theodor Storm :

« C’est l’équipe parfaite pour moi, se concentrer sur l’avenir et être entièrement axé sur la performance est idéal pour moi et extrêmement excitant. Cette décision me permettra également de me concentrer sur les prochains Jeux olympiques avec l’équipe nationale danoise, tout en continuant à apprendre le sport au plus haut niveau en tant que Grenadier. J’ai hâte de faire connaissance avec tout le staff et les coureurs, et de me lancer dans un travail acharné. Je sais que l’équipe a de grandes ambitions pour l’avenir et je suis désireux de contribuer autant que je peux pour les aider à atteindre leurs objectifs ».

John Allert, PDG d’Ineos Grenadiers :

« Theodor est un jeune talent avec un énorme potentiel, qui ajoutera encore plus de profondeur à l’impressionnant vivier de talents que nous avons constitué. « Il y a une tendance croissante chez les jeunes coureurs à se lancer directement dans le World Tour, mais nous sommes conscients que ces athlètes ont également besoin du soutien approprié pour se développer et exploiter leur potentiel. Notre approche structurée du parcours donnera à Theodor toutes les ressources et toutes les opportunités de poursuivre la trajectoire impressionnante qu’il a déjà établie. Nous sommes tous impatients de faire connaissance et de travailler avec Theodor, et de construire ensemble un avenir brillant et prospère. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein des Ineos Grenadiers. »