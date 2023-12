Courtisé par les plus grandes équipes du peloton, le champion du monde Junior Albert Withen Philipsen rejoindra la Lidl-Trek en 2025.

À seulement 17 ans et encore chez les Juniors, Albert Withen Philipsen intéressait déjà les plus grandes équipes mondiales. Le jeune danois vient de faire son choix. En 2025, il évoluera au sein de la formation Lidl-Trek, avec laquelle il a signé pour quatre saisons. En août, Albert Withen Philipsen a ajouté le titre de champion du monde Junior à son palmarès, devenant ainsi le plus jeune coureur à y parvenir. Cinq jours plus tard, il remporte également le maillot arc-en-ciel dans la discipline de VTT XCO. En plus de deux titres mondiaux, Albert a décroché l’or à deux reprises aux Championnats d’Europe, associant cette fois un titre XCO au contre-la-montre individuel sur route.

Albert Withen Philipsen :

« Pour moi, Lidl-Trek était tout simplement le meilleur match. Mon critère le plus important lorsque j’ai dû choisir ma prochaine équipe était de trouver celle qui pourrait le mieux m’aider à me développer en tant que coureur. J’ai vraiment senti dès le début à quel point les personnes travaillant dans l’équipe étaient enthousiastes et passionnées, tout en restant concentrées sur le fait de ne pas précipiter le processus et de ne pas mettre trop de pression sur mes épaules. Avec mon approche multidisciplinaire, il était également important pour moi de trouver une équipe qui avait non seulement les meilleurs réglages sur route, mais aussi en VTT et en cyclocross, et je pense vraiment que Lidl-Trek fait cela ».

« J’ai vraiment hâte de faire connaissance avec tous les membres de l’équipe. En tant que Danois, je suis particulièrement heureux de rejoindre Mads Pedersen et Mattias Skjelmose. Dans les prochaines années, mon projet est de continuer à mélanger les différentes disciplines, mais en me concentrant principalement sur la route. Je veux continuer à me concentrer sur le processus et travailler sur certains de mes points faibles. Pour moi, ce sera mon expérience générale et mes compétences tactiques. J’essaie encore de déterminer sur quelles courses je me concentrerai à l’avenir. En ce moment, je me situe un peu entre les deux en tant que coureur, donc j’espère devenir le meilleur polyvalent du monde. »