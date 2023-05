L’équipe masculine et féminine américaine Trek-Segafredo va devenir Lidl-Trek à partir du 30 juin 2023.

C’était une rumeur depuis quelques semaines et c’est désormais confirmé : Lidl va devenir nouveau partenaire titre de l’équipe Trek. Lidl sera le nouveau partenaire titre du programme de courses sur route de Trek. Lidl-Trek commencera à courir dans le peloton WorldTour en commençant par le Tour d’Italie Femmes le 30 juin et le Tour de France masculin le 1er juillet.

« Nous sommes ravis de travailler avec une équipe qui s’engage non seulement pour l’excellence dans le cyclisme, mais aussi pour le développement durable des athlètes dans une culture d’équipe familiale. Tout comme nos produits Lidl sont accessibles à tous, le cyclisme est un sport pour tous et convient à tous ceux qui souhaitent être plus actifs au quotidien. Nous voulons partager ce message avec le plus de personnes possible », a déclaré Jeroen Bal, responsable client chez Lidl International.

« Une partie de notre mission consiste à offrir une hospitalité incroyable à nos clients et il est clair que Lidl partage le même état d’esprit. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration pour constituer les meilleures équipes cyclistes du monde tout en inspirant davantage de personnes à monter sur des vélos », a déclaré le président de Trek, John Burke.