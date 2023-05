Mark Cavendish vient d’annoncer en conférence de presse qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2023.

Après Sagan ou encore Van Avermaet, une autre star va se retirer pelotons. Ce mardi, en conférence de presse lors de la deuxième journée de repos du Giro, Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) vient d’annoncer que 2023 sera sa dernière saison en tant que coureur professionnel. À 38 ans, le Britannique a notamment remporté 34 étapes du Tour de France, 16 étapes du Giro et 3 étapes de la Vuelta. Arrivé chez Astana en début d’année, Cavendish tentera de décrocher une 162ème victoire chez les professionnels avant de prendre sa retraite.

🎙️ “This will be my final @giroditalia and 2023 will be my final season…” – @MarkCavendish #Giro #GirodItalia #AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/ofcvGwESRU

