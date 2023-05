Lors d’une récente interview, Mark Cavendish a partagé ses sentiments sur le Giro d’Italia 2023, ses objectifs et sa préparation pour cette épreuve. Le coureur britannique, qui compte déjà 16 victoires d’étape sur le Giro, aborde cette course avec enthousiasme et ambition.

Interrogé sur l’importance du Giro dans sa saison, Cavendish explique que cette course a une place particulière dans son cœur et qu’il espère ajouter de nouvelles victoires d’étape à son palmarès. Toutefois, il reconnaît que le parcours du Giro est imprévisible en termes d’opportunités pour les sprinteurs.

En ce qui concerne sa préparation pour le Giro, Cavendish admet avoir été malade à plusieurs reprises cette année, mais rien de trop grave. Bien que des jours d’entraînement et de course aient été manqués, il reste positif et concentré sur ses objectifs.

Le Giro d’Italia 2023 sera le premier Grand Tour de Cavendish avec l’équipe Astana Qazaqstan. Il se dit impatient de relever ce nouveau défi et se montre confiant dans la composition de l’équipe. Bien que celle-ci ne soit pas spécifiquement axée sur les sprints, Cavendish estime que la formation est solide pour tenter de remporter des étapes tout au long des 21 jours de course. Enfin, même sans un « train » de sprinteurs dédié, Cavendish se sent soutenu par son équipe et prêt à saisir les opportunités qui se présenteront lors des étapes propices aux sprints. Le coureur britannique souligne qu’il compte sur la confiance de ses coéquipiers lors des étapes plates et qu’il fera tout pour les soutenir sur les autres terrains.

Mark Cavendish semble donc prêt à affronter les routes italiennes pour le Giro d’Italia 2023, avec la volonté de décrocher de nouvelles victoires d’étape et de vivre une belle aventure aux côtés de son équipe Astana Qazaqstan.