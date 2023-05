En conférence de presse à la veille du départ de son premier Giro, Warren Barguil ambitionne une victoire pour devenir vainqueur d’étape sur les trois Grands Tours.

Un temps incertain pour le Giro avec un test positif au Covid juste après Liège-Bastogne-Liège, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) sera bien au départ de son premier Giro ce samedi. Ce vendredi, en conférence de presse, le Breton est revenu sur ces dernières semaines mouvementées. « C’était une grosse déception à Liège. J’étais prêt pour les Ardennaises. Il y avait déjà la chute à l’Amstel. Le mercredi, à la Flèche, je me rattrape un peu et j’ai senti que les jambes étaient bonnes. Donc c’est beaucoup de frustration après Liège, mais je ne me suis jamais vraiment dit, je n’irais pas au Giro. Le but, c’était de récupérer et d’être au départ. J’ai pris mon temps, je n’ai pas roulé, mais j’ai toujours autant de motivation », affirme Barguil.

Après une période de repos forcé, le Breton espère briller lorsque la route s’élèvera. « Le plan, c’est de récupérer mes capacités pendant la première semaine et d’être d’attaque pour les deux dernières semaines qui s’annoncent équipes et très montagneuses », indique Warren Barguil. Double vainqueur d’étape sur la Vuelta en 2013 et sur le Tour de France en 2017, Barguil espère bien remporter une étape sur le Giro dès sa première participation et ainsi devenir vainqueur d’étape sur les 3 Grands Tours. « C’est un objectif, j’ai fait les 2/3, il me reste 1/3 à accomplir. C’est mon objectif premier, de remporter une étape, pour rentrer dans le cercle fermé des coureurs qui ont gagné sur les trois Grands Tours« , conclut Barguil.