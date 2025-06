Après trois semaines de course et une lutte acharnée pour le général, voici nos tops et nos flops du Giro d’Italia 2025.

Nos tops :





Mads Pedersen : Quatre victoires d’étape, cinq jours en rose, le maillot cyclamen,… Mads Pedersen a été l’un des hommes forts de ce Giro 2025. À l’aise sur tous les terrains, le Danois s’est également illustré sur des parcours qui lui convenaient moins au service de ses coéquipiers grimpeurs. Chapeau.





Richard Carapaz : Si la lutte pour le classement général a été si passionnante à suivre, c’est en grande partie grâce à lui ! À l’attaque dès que la route s’élevait, l’Équatorien a affiché un très gros niveau sur ce Giro, récompensé par une victoire d’étape et un podium final. Sur les pentes du Finestre, incapable de distancer Del Toro, Carapaz a joué avec les nerfs du Mexicain, et ne voulait que la victoire finale, quitte à descendre d’une place sur le podium.





Wout van Aert : Après un printemps assez compliqué, le Belge a levé les bras pour la première fois de la saison sur l’étape des Strade Bianche. Poisson pilote pour Olav Kooij (deux victoires d’étape), Wout van Aert occupait le rôle de coéquipier modèle sur ce Giro, permettant à Simon Yates de remporter le général sur la 20ᵉ étape après avoir fait une grosse montée du Finestre avant de faire le tempo pour son leader dans la vallée.





Derek Gee : Malgré un début de Giro plutôt décevant, Derek Gee a réalisé une très belle troisième semaine lui permettant d’accrocher une belle quatrième place au général, son meilleur classement sur un Grand Tour. La formation Israel – Premier Tech s’est trouvée un nouveau leader pour le général !





Nos flops :





Tom Pidcock : Visiblement émoussé par son très bon début de saison, Tom Pidcock a été très discret sur ce Giro. Le Britannique a tenté de s’accrocher avec les favoris dès qu’il le pouvait pour prendre la 16ᵉ place du classement général alors qu’il n’a pris part à aucune échappée sur ce Giro. Dommage.





David Gaudu : Le Giro 2025 aura été très compliqué pour le Breton, lui qui disputait la course pour la première fois de sa carrière. Victime d’une chute en première semaine, le leader de la Groupama-FDJ s’est de nouveau blessé à la main et n’a jamais été en mesure de peser sur la course, malgré quelques échappées.





Sam Bennett : Après avoir levé les bras à deux reprises sur le Région Pays de la Loire Tour, l’Irlandais abordait ce Giro avec confiance. Mais le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale a déçu en n’entrant qu’une seule fois dans le top 10 (6ᵉ de la 4ᵉ étape).