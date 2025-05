Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dans le premier sterrato (secteur empierré), Mads Pedersen (Lidl-Trek) impose un gros rythme et fais de gros dégâts dans le peloton. Dans le deuxième secteur, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) partent à la faute. Victimes d’une crevaison par la suite, les deux coureurs ont terminé à un troisième échelon de la course.

🇦🇺 Lucas Hamilton slides from the lead of the peloton, and brings down with him the two riders, who both make it back on the road, but they trail behind @INEOSGrenadiers and @TeamEmiratesUAE #GirodItalia pic.twitter.com/MblXi0Xe3o

💥 ROGLIC AND PIDCOCK GO DOWN!

Devant, on retrouve Egan Bernal (Ineos Grenadiers), avec un coéquipier, Brandon Smith Rivera, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) et Matthias Vacek (Lidl-Trek), qui a fait l’effort pour revenir seul. Derrière, à un deuxième échelon, on retrouve Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) avec plusieurs coéquipiers et la majorité des favoris de ce Giro. Dans le dernier sterrato, Isaac Del Toro accélère et seul Wout van Aert est en mesure de suivre le Mexicain.

🇲🇽 @ISAACDELTOROx1 and 🇧🇪 @WoutvanAert have gone solo with the @RedBull KM coming up! #GirodItalia pic.twitter.com/7olhU6zp9q

🤩 WE HAVE A CLASSIC ON OUR HANDS!!!!!

Dans la montée finale menant vers la Piazza del campo de Sienne, Del Toro tente de distancer Wout van Aert, mais le Belge s’accroche avant de dépasser le Mexicain et de s’imposer pour la première fois cette saison. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) complète le podium du jour à 58″, tandis que Primoz Roglic cède 2:22″ au vainqueur du jour. Del Toro s’empare du maillot rose de leader.

Not a bad way to put those ‘washed’ lines to bed – was in the balance until the top but Wout van Aert got the job done

A first-ever 🇲🇽 maglia rosa adds to the moment too#GirodItalia pic.twitter.com/4PbcspfcwS

