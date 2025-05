Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. À 40 kilomètres de l’arrivée, plusieurs coureurs vont au sol, dont David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (Picnic PostNL), qui vont tous les deux perdre du temps sur la ligne. À 500 mètres de l’arrivée, Juan Ayuso accélère et s’impose au terme de cette première arrivée au sommet du Giro 2025. Il devance son coéquipier Isaac Del Toro et Egan Bernal (Ineos Grenadiers). 4ᵉ de l’étape, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) endosse le maillot rose, 04″ devant Ayuso.

𝐄𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐖 𝐃𝐄 𝐀𝐘𝐔𝐒𝐎 🐓 Juan Ayuso desbanca a Primoz Roglic en Tagliacozzo y logra una espectacular victoria en la primera gran etapa de este Giro. 🩷 El español se coloca a sólo 4 » del esloveno, nueva maglia rosa. 🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. pic.twitter.com/IJq9eeULID — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 16, 2025

Le classement de la 7ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Juan Ayuso Isaac Del Toro Egan Bernal

