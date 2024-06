Romain Bardet va disputer le dernier Tour de France de sa carrière. Le natif de Brioude se retirera des pelotons en juin 2025 à l’issue du Critérium du Dauphiné.

Romain Bardet va disputer le dernier Tour de France de sa carrière dans quelques jours. Si le grimpeur français a prolongé son contrat avec la formation néerlandaise, il mettra un terme à sa carrière à l’issue du Critérium du Dauphiné 2025. Depuis qu’il a rejoint l’équipe dsm-firmenich PostNL en 2021, il a goûté au succès sur la Vuelta a España avec une victoire d’étape mémorable, des top dix au classement général du Giro d’Italia et du Tour de France et une deuxième place à Liège-Bastogne-Liège. Avec son brillant palmarès derrière lui, 2024 sera la dernière saison complète sur route de Romain Bardet.

Great

Respected

Accomplished

Virtuous

Eloquent

Legend

Words that can describe @romainbardet – and we’re set for one last dance @LeTour together🙌🏻

But our journey together doesn’t stop there…Onto 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣!

We’ve left a clue for what lies ahead next year😜🪨… pic.twitter.com/ioLnv7PzQZ

— Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) June 21, 2024