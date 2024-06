Comme Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen a prolongé son contrat jusqu’en 2028 au sein la formation Alpecin-Deceuninck.

Alors qu’il était en fin de contrat à la fin de l’année et annoncé sur le départ, Jasper Philipsen a finalement prolongé son contrat avec Alpecin-Deceuninck. Vainqueur de Milan-Sanremo et 2ᵉ de Paris-Roubaix cette année, le Belge a signé pour quatre saisons supplémentaires. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2028, tout comme Mathieu van der Poel, qui a, lui aussi, prolongé il y a quelques semaines.

