Quelques semaines après Derek Gee, Stephen Williams vient de prolonger son contrat au sein de l’équipe Israel – Premier Tech. Comme le Canadien, Williams a signé pour quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2028. À 28 ans, le Britannique réalise la meilleure saison de sa carrière en ayant remporté le Tour Down Under ou encore la Flèche Wallonne.

Stephen Williams :

« J’ai l’impression d’avoir trouvé ma place dans une équipe où je peux tirer le meilleur de moi-même sur le vélo. Comme nous l’avons vu avec ma façon de courir, notamment depuis le Giro d’Italia de l’année dernière, j’ai fait un véritable pas en avant. Cela a été récompensé par de jolis résultats et même si je suis relativement nouveau dans l’équipe, j’ai l’impression d’être ici depuis dix ans et non un an. J’ai 28 ans maintenant et les quatre prochaines années sont celles où je continuerai de m’améliorer, donc avoir cette offre de l’équipe m’a donné une énorme confiance et je n’ai pas hésité à prolonger avec IPT. Je suis tellement heureux dans l’équipe et je vois la façon dont j’ai progressé en seulement un an ici. »