Mathieu van der Poel et ses coéquipiers d’Alpecin-Deceuninck porteront un maillot en hommage à Raymond Poulidor lors de la deuxième journée de repos du Tour de France.

Lors de la deuxième journée de repos du Tour de France (15 juillet), les 8 coureurs Alpecin-Deceuninck embarqueront pour sortie en portant ces magnifiques maillots uniques en hommage à Raymond Poulidor. Après la course, ces maillots, signés par les coureurs, seront disponibles à l’achat sur le site de vente aux enchères MatchWornShirt. De plus, les lunettes de soleil exclusives Merci Poupou Oakley portées pendant la sortie seront également mises aux enchères.

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) July 15, 2024

La vente aux enchères se déroulera du 15 juillet au 21 juillet. Tous les bénéfices de ces ventes seront directement reversés à Merci Poupou. Créée en 2021, l’association a déjà collecté plus de 300 000 €, offrant la possibilité aux enfants et aux jeunes adultes de faire du sport, de se remettre de blessures et d’accidents et de soutenir de bonnes causes.