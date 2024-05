Une sculpture pour Raymond Poulidor à Saint-Lary

L’esprit de Raymond Poulidor a soufflé très fort à Saint-Lary ce 25 mai, entre deux journées pluvieuses, pour que le soleil illumine de ses rayons la montée au Pla d’Adet. C’est ici, il y a 50 ans, que le célèbre champion attaqua la pente avec une détermination sans faille, laissant Eddy Merckx désappointé. Pour honorer la mémoire de ce champion exceptionnel, la mairie de Saint-Lary a inauguré une sculpture grandeur nature de Raymond Poulidor, réalisée par l’artiste Bernard Potel.

Un travail de maître pour un champion éternel

La sculpture en bronze, mesurant 1m75 et pesant 300 kg, représente Raymond Poulidor se lançant à pleins poumons dans la terrifiante montée au Pla d’Adet, avec une pente à 8.9%. Posée sur un bloc de granit, cette œuvre d’art, fruit de 9 mois de travail minutieux, trône désormais à 2 km de l’arrivée à la station. Les cyclistes et vacanciers pourront admirer ce monument tout au long de l’année, rendant ainsi hommage à l’éternel « Poupou ».

150 cyclistes pour remercier « poupou »

Ils étaient plus de 150 cyclistes venus honorer la mémoire de « leur » champion. Originaires de Saint-Léonard de Noblat, le village natal de Raymond Poulidor, ainsi que de clubs de Haute-Savoie, d’Espagne, et d’autres régions, ils ont formé un peloton émouvant. Vêtus du T-shirt « merci Poupou » aux couleurs emblématiques jaune et violet, ils ont gravi ensemble le Pla d’Adet jusqu’à la fameuse sculpture, où s’est déroulé l’hommage.

Un hommage émouvant en présence de personnalités

Devant une foule de près de 300 personnes, le maire de Saint-Lary, André Mir, a salué la mémoire de Raymond Poulidor, rappelant les émotions intenses du 15 juillet 1974. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a évoqué avec émotion le parcours du champion et ses qualités humaines, soulignant son attachement au public. Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Poulidor, a également envoyé un message poignant, regrettant de ne pouvoir assister à l’événement en raison de sa préparation pour le Tour de France.

« à saint-lary, le seul explosif c’est moi ! » – Raymond Poulidor

Christian Laborde, écrivain et poète, a rappelé avec humour une anecdote marquante de Raymond Poulidor. Après sa victoire, alors que des voitures avaient explosé dans le village, Poulidor avait répondu à un journaliste : « Aujourd’hui, à Saint-Lary, le seul explosif c’est moi ! » Ces mots, extraits du spectacle présenté par Laborde la veille, résument bien la puissance et l’importance de cette victoire dans la vie de Poulidor.

Cet hommage vibrant à Saint-Lary témoigne de l’affection et du respect que continue d’inspirer Raymond Poulidor, 50 ans après sa victoire légendaire. La sculpture de Bernard Potel, désormais érigée en haut du Pla d’Adet, perpétue la mémoire de ce champion inoubliable dans le cœur des cyclistes et des passionnés de vélo.