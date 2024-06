Lennert Van Eetvelt a été percuté par une voiture à Tenerife. « Je suis juste heureux d’être en vie », assure le coureur de la Lotto Dstny.

Nouveau coup d’arrêt pour Lennert Van Eetvelt cette saison. Privé de compétition depuis plusieurs semaines en raison de douleurs au genou, le coureur belge a été victime d’un accident de la route, alors qu’il s’entrainait à Tenerife. « Ma première sortie de 7 heures depuis que mes problèmes de genou étaient presque terminés, puis j’ai été renversé par derrière par une voiture qui « essayait de me dépasser » lors d’une descente. Je suis vraiment heureux de ne pas avoir quitté la route et de pouvoir partir sans blessures graves. Quand mes problèmes de genou ont commencé, j’ai été déçu de ne pas commencer en Catalogne. Ces dernières semaines, j’étais heureux de pouvoir faire un peu de vélo. Maintenant je suis juste heureux d’être en vie. C’est drôle comme ces choses peuvent changer vite », assure le coureur belge.

Vainqueur de l’UAE Tour en début de saison, le coureur de 22 ans va observer une période de repos pour récupérer de son accident. « Aujourd’hui, il aurait dû y avoir un post sur la façon dont ma convalescence se déroulait, sur le soutien que j’ai reçu ces derniers mois et sur ce que cela signifiait pour moi, et sur la façon dont j’avais hâte de revoir mes coéquipiers et de commencer une course. Maintenant, je vais juste prendre quelques jours de congé pour me remettre et profiter des petites choses de la vie. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai », affirme Lennert Van Eetvelt.