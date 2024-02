Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape de l’UAE Tour. Au programme de ce dernier jour de course, les coureurs s’élançaient pour 161 kilomètres de course avec une arrivée au sommet de Jebel Hafeet (10,9 km à 6,7%). Dans cette dernière ascension, l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale impose un rythme élevé, fatal à Brandon McNulty (UAE Team Emirates), 3ᵉ du classement général, mais aussi le leader Jay Vine (UAE Team Emirates), distancé à 7 kilomètres de l’arrivée.

"𝐇𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐡𝐨𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠"

