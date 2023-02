Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 6ème étape de l’UAE Tour. Le champion de Belgique s’est imposé au sprint dans les rues d’Abu Dhabi et signe sa deuxième victoire de la semaine après son succès lors de la première étape. Il devance Sam Bennett (Bora-Hansrgohe) et le vainqueur d’hier, Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla). Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conserve son maillot rouge de leader à la veille de la dernière étape, qui arrivera au sommet de Jebel Hafeet (10,7 km à 6,8%).

La réaction de Tim Merlier

« C’était une autre arrivée mouvementée aujourd’hui, mais j’ai été placé dans une excellente position avec 500 m à parcourir, puis j’ai lancé un long sprint. Heureusement, j’ai pu tenir le coup et je suis heureux de gagner dans le maillot vert. »

La réaction de Remco Evenepoel

« Il y a un très haut niveau de sprinteurs ici, donc c’est spécial pour Tim aussi de remporter sa deuxième victoire, et c’était génial de le voir célébrer dans le maillot vert. J’ai réussi à éviter les ennuis pendant toute l’étape. C’est important pour moi et j’aimerais beaucoup défendre ce maillot rouge et gagner cette course. »

Le classement de la 6ème étape de l’UAE Tour