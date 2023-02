Aujourd’hui, 22 février 2023, nous avons assisté à une jolie performance du Colombien Einer Rubio lors de la 3eme étape de l’UAE Tour. Il devance Remco Evenepoel et Adam Yates de 14 secondes !

Avec 185 km, l’étape d’aujourd’hui était la plus longue et également très importante pour le classement général. Le peloton a dû s’attaquer au Jebel Jais, une ascension de 21,1 km de long et de 5,4 % de pente en moyenne, atteignant jusqu’à 9 % sur les deux derniers kilomètres. Dans la montée, le peloton a accéléré le rythme, mais Emanuel Buchmann et Ben Zwiehoff ont réussi à se frayer un chemin vers l’avant du peloton réduit. Après que le dernier échappé ait été rattrapé, la course a explosé dans la section plus raide, et sur les 10 derniers kilomètres, plusieurs attaques se sont succédées depuis le groupe des favoris jusqu’à ce que le Colombien Einer Rubio puisse s’échapper en solo et finalement remporter la victoire.

Rubio, qui a célébré son 25e anniversaire aujourd’hui même, a remporté sa première victoire professionnelle et la première victoire WorldTour de l’équipe Movistar cette année.

En interview, Einer Rubio a déclaré :

« C’est incroyable, pour être honnête. Ma première victoire professionnelle! J’ai traversé tellement de choses difficiles au cours des dernières années qui m’ont fait tellement mal. Maintenant, je suis de retour sur la bonne voie. L’équipe m’a amené ici si calmement et si bien protégé jusqu’à la montée. J’ai atteint le pied de la montée et je voulais déjà partir, je me sentais tellement fort. Gagner ici est un sentiment spécial. Les tactiques étaient d’attendre un peu plus longtemps avant de partir, mais je me sentais avec des jambes tellement grandes, j’avais mes coéquipiers à mes côtés, je devais essayer, et les choses se sont bien passées pour nous. »

« Il y avait toujours un peu de doute sur les derniers kilomètres quant à savoir s’ils pouvaient me rattraper, mais j’ai gardé de l’énergie pour la fin et j’ai pu tenir bon et remporter la victoire. C’est quelque chose de vraiment spécial pour ma carrière sportive – j’ai tellement eu de problèmes au cours des dernières années, car j’avais la force, mais j’ai fini par lutter gravement lors des courses et je n’ai pas pu en profiter. C’est pour moi, ma famille, la Colombie – c’est incroyable. Essayons de construire là-dessus, de continuer à suivre le bon chemin et de travailler dur pour continuer à s’améliorer. C’est aussi mon anniversaire! Il n’y a pas de meilleur cadeau que celui-ci, je dois dire. »

Adam Yates: « Nous avons essayé de mettre la pression sur les autres équipes aujourd’hui dans la montée finale et d’être agressifs, mais nous savions toujours qu’il y avait une bonne chance que les choses restent ensemble, ce qui a été le cas la plupart du temps. Soler a fait un très bon départ, mais je me suis retrouvé du mauvais côté de la roue quand Remco a fait le mouvement sur la ligne. Ma condition physique est vraiment bonne et je me concentre pour faire un bon résultat sur Jebel Hafeet. C’est une montée qui me convient un peu mieux, nous verrons ce qui se passera. Le soutien jusqu’à présent a été bon et en tant qu’équipe, c’est notre course à domicile, donc nous voulons donner à nos fans quelque chose à applaudir. «

Classement de la 3ème étape de l’UAE Tour 2023

1 – Einer Rubio (Movistar Team), 185km en 4h51’24 », vitesse moyenne 38.09km/h

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) à 14″.

3 – Adam Yates (UAE Team Emirates) à 15″.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 – Lucas Plapp (Ineos Grenaders) à 7

3 – Pello Bilbao (Bahrain Victorious) à 11″.