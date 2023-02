Remco Evenepoel est le grand favori de l’UAE Tour qui commence ce lundi, étant donné l’absence de Tadej Pogacar. Le Belge vise à améliorer sa performance en vue de son grand objectif de la saison, le Giro. Pogacar, quant à lui, a décidé de ne pas participer à l’épreuve, laissant Evenepoel sans adversaire de taille. Les deux coureurs étaient censés s’affronter pour la première fois depuis les Championnats du monde en Australie en septembre dernier.

Remco Evenepoel se teste sur l’UAE Tour avec le Giro en ligne de mire

Deux arrivées au sommet, un contre-la-montre par équipes, Remco Evenepoel a de quoi s’amuser sur l’UAE Tour. Le Belge a l’occasion de se tester avant le Tour d’Italie avec deux arrivées au sommet lors de cette course. La troisième étape se terminera à Jebel Jais, une montée qui convient parfaitement à Evenepoel, avec une pente de 5,6 % sur 19 km et deux petits passages au-dessus des 7 %. Les quatrième, cinquième et sixième étapes devraient être des étapes plates et des arrivées au sprint, et les dernières étapes de la course pourraient être déterminantes pour le classement général, avec la montée finale de Jebel Hafeet qui pourrait faire la différence. L’UAE Tour est important pour Evenepoel et son équipe, Soudal – Quick Step, qui vise les victoires d’étape et un bon classement général.

Pogacar absent de l’édition 2023 de l’UAE Tour

Pour sa part, Pogacar a participé au Tour d’Andalousie où il a remporté ses quatre premières courses de l’année, ne laissant aucune chance à la concurrence. Evenepoel, de son côté, a fait son retour fin janvier en Argentine avec une septième place au Tour de San Juan, la première des trois courses d’une semaine qui doivent le préparer pour le Tour d’Italie en mai.

UAE Team Emirates mise sur Adam Yates

En l’absence de Pogacar, le Team UAE misera sur le Britannique Adam Yates qui avait remporté l’épreuve en 2020. Il sera secondé par deux autres solides grimpeurs, Jay Vine et Brandon McNulty. D’autres prétendants au classement général sont Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Pello Bilbao (Bahrain) et Emanuel Buchmann (Bora).

L’UAE Tour est principalement le royaume des sprinteurs, avec quatre des sept étapes prévues pour eux. Les coureurs comme Mark Cavendish (Astana), Tim Merlier (Quick-Step) et Dylan Groenewegen (Jayco) participent pour tenter de gagner. Le tour comportera également un contre-la-montre par équipes dès le deuxième jour, mais il ne devrait pas avoir d’incidence significative sur le général étant donné sa faible distance de 17,3 km.

En conclusion, l’UAE Tour commence avec Evenepoel comme grand favori de la course. Malgré l’absence de Pogacar, d’autres coureurs tenteront leur chance de gagner le tour, notamment Adam Yates, Sepp Kuss, Pello Bilbao et Emanuel Buchmann. Les sprinteurs tels que Mark Cavendish, Tim Merlier et Dylan Groenewegen participeront aussi pour tenter de gagner les quatre étapes qui leur sont destinées.