La formation Soudal Quick-Step a remporté la deuxième étape de l’UAE Tour, un contre-la-montre par équipe de 17,3 kilomètres avec un temps de 18 minutes et 17 secondes, soit une vitesse moyenne de 56,77 km/h. Cette victoire est la septième de la saison pour la « Wolfpack ». Les coureurs de l’équipe EF Education-Easypost ont pris la deuxième place, à une seconde, suivis d’Ineos Grenadiers, à trois secondes. Remco Evenepoel, leader de l’équipe belge, a joué un rôle clé dans la victoire en guidant son équipe pendant tout le dernier kilomètre.

Le sprinteur belge, Tim Merlier, leader du classement général après sa victoire au sprint hier, s’est sacrifié pour son équipe en effectuant un dernier relais appuyé dans le dernier kilomètre. Cela lui a coûté sa tunique de leader au profit de l’Australien Luke Plapp (Ineos Grenadiers), qui est désormais à égalité de temps avec Evenepoel.

La troisième étape, tracée sur 185 kilomètres, devrait permettre aux coureurs de réaliser les premiers écarts significatifs au sommet du Jebel Jais, une montée de 19 kilomètres à 5,6% de pente moyenne. Adam Yates (UAE Team Emirates) est l’un des coureurs à suivre pour rebattre les cartes au classement général. L’équipe UAE a fini à la 8e place, lâchant 16 secondes, avec une nouvelle déception pour son leader de substitution, Adam Yates.

Remco Evenepoel monte à la deuxième place du classement général

Le Belge Tim Merlier a cédé son maillot rouge de leader à Luke Plapp (Ineos Grenadiers), qui est désormais à égalité de temps avec Remco Evenepoel, à la deuxième place du classement général. L’Allemand Nikias Arndt (Bahrain Victorious) complète le podium, devant son coéquipier Pello Bilbao, bien placé à la veille de la première des deux étapes de montagne.

S’exprimant quelques secondes après l’arrivée, Lucas Plapp, coureur de Ineos Grenadiers et détenteur du maillot rouge, blanc et noir, a déclaré

« Je n’ai pas réalisé que j’avais pris le maillot rouge jusqu’à ce qu’ils lisent les résultats – c’était une étape tellement serrée. Les contre-la-montre par équipe sont ma discipline préférée dans le cyclisme et les gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent être excitants. C’est génial d’être dans le maillot rouge et en tant qu’équipe, nous sommes vraiment en bonne position pour aborder les prochaines étapes ».

Remco Evenepoel, membre de l’équipe Soudal Quick-Step qui a remporté l’étape, a déclaré

« Nous n’avons pas réalisé que nous avions gagné l’étape parce que nous étions concentrés sur le temps de nos plus proches rivaux au classement général. Ineos a fait un temps super rapide, mais c’est incroyable de savoir que nous avons gagné. Nous avons exécuté notre plan à la perfection et gagner d’une seconde est assez fou. C’est ma première victoire en TTT, et c’est magnifique d’avoir deux victoires consécutives pour notre équipe ici. »