Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape de l’UAE Tour 2025. Dans l’ascension finale de Jebel Jais (19 km à 5,6%) Tadej Pogačar fait rouler ses coéquipiers de la formation UAE Team Emirates – XRG. À 4 kilomètres de l’arrivée, c’est Bruno Armirail et la dormation Décathlon AG2R La Mondiale qui accélère en tête de peloton avant l »attaque de Felix Gall à 2 km de l’arrivée. Mais Jay Vine contrôle et s’écarte dans les derniers mètres, laissant Pogacar s’envoler vers la victoire. Le champion du monde s’impose au sprint au sommet de Jebel Jais, devant Oscar Onley (Picnic PostNL) et Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale). Pogacar fait coup double et s’empare de la tête du classement général, 18″ devant Joshua Tarling (Ineos Grenadiers).

Tadej Pogacar ouvre son compteur en 2025 ! Après un gros travail de son équipe, le champion slovène finit brillamment le travail et gagne la 3e étape de l’#UAETour #LesRP pic.twitter.com/e2zCXUmWWf — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape de l’UAE Tour 2025

Tadej Pogacar Oscar Onley Felix Gall

