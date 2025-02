Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape de l’UAE Tour 2025. À 148 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) attaque avec son coéquipier Domen Novak ou encore Lennert Van Eetvelt. Ils sont 11 à l’avant et compteront jusqu’à 2:45″ d’avance. Mais le peloton, emmené par les équipes de sprinters, veille et reprend les fuyards à 39 km de l’arrivée. À 3,5 km de l’arrivée, plusieurs coureurs vont au sol dont les leaders de Décathlon AG2R La Mondiale Felix Gall et Paul Seixas. Après une nouvelle chute dans le dernier kilomètre, Tim Merlier vient à bout de Jonathan Milan (3ᵉ) et s’impose au sprint. Matteo Malucelli (XDS Astana Team) prend la 2ᵉ place.

Such a chaotic finale. Tim Merlier wins the stage 5 of UAE Tour! #UAETourhttps://t.co/kCYCNfNjZz pic.twitter.com/PQ2eCEbyCy — Eemeli (@LosBrolin) February 21, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape de l’UAE Tour 2025

Tim Merlier Matteo Malucelli Jonathan Milan

