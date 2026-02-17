Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 2ème étape de l’UAE Tour 2026. Au terme de ce contre-la-montre inidviduel de 12,2 km autour d’Hudayriyat Island, le champion du monde de la discipline a réalisé le meilleur temps en 13:03″, à plus de 56 Km/h de moyenne. Il devance Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), +06″, et Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), +12″. Remco Evenepoel décroche sa sixième victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader avant la première arrivée au sommet ce mercredi. 25ème de l’étape, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) pointe à la 10ème place du classement général, à 32″ d’Evenepoel.

Remco in full flight is poetry in motion 🤩 Remco Evenepoel has set the benchmark on Stage 2 of the UAE Tour 🤯 pic.twitter.com/ebYcVxzfxV — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 17, 2026

Le classement de la 2ème étape de l’UAE Tour 2026

Remco Evenepoel Joshua Tarling Rémi Cavagna

