Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 2ème étape de l’UAE Tour 2026. Au terme de ce contre-la-montre inidviduel de 12,2 km autour d’Hudayriyat Island, le champion du monde de la discipline a réalisé le meilleur temps en 13:03″, à plus de 56 Km/h de moyenne. Il devance Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), +06″, et Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), +12″. Remco Evenepoel décroche sa sixième victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader avant la première arrivée au sommet ce mercredi. 25ème de l’étape, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) pointe à la 10ème place du classement général, à 32″ d’Evenepoel.

Le classement de la 2ème étape de l’UAE Tour 2026
  1. Remco Evenepoel
  2. Joshua Tarling
  3. Rémi Cavagna

Crédit : UAE Tour / Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2026