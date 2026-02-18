Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape de l’UAE Tour 2026. Pour cette première arrivée au sommet, les favoris étaient attendus sur l’ascension inédite de Jebel Mobrah et ses terribles pourcentages (6,8 km à 11,8%). Le coureur de Bahrain Victorious a pris les commandes à quatre kilomètres de l’arrivée et résistant au retour d’Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), qui termine à 15 secondes du nouveau maillot rouge et devant le vainqueur de 2024, Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché). Victime de crampes, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a franchi la ligne d’arrivée à 2:03″ du vainqueur. Au classement général, Tiberi devance Del Toro de 21 secondes.

Le classement de la 3ème étape de l’UAE Tour 2026
  1. Antonio Tiberi
  2. Isaac Del Toro
  3. Lennert Van Eetvelt

Crédit : UAE Tour / Sprint Cycling Agency