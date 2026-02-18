Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape de l’UAE Tour 2026. Pour cette première arrivée au sommet, les favoris étaient attendus sur l’ascension inédite de Jebel Mobrah et ses terribles pourcentages (6,8 km à 11,8%). Le coureur de Bahrain Victorious a pris les commandes à quatre kilomètres de l’arrivée et résistant au retour d’Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), qui termine à 15 secondes du nouveau maillot rouge et devant le vainqueur de 2024, Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché). Victime de crampes, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a franchi la ligne d’arrivée à 2:03″ du vainqueur. Au classement général, Tiberi devance Del Toro de 21 secondes.

👏 Quelle victoire d’Antonio Tiberi !! Il aura anticipé, et aura tenu tête au retour fulgurant de Del Toro – L’italien prend la tête du général de cet UAE Tour pic.twitter.com/F3Cgf08Sqp — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 18, 2026

Le classement de la 3ème étape de l’UAE Tour 2026

Antonio Tiberi Isaac Del Toro Lennert Van Eetvelt

Results powered by FirstCycling.com