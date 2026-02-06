La première course de la saison attendra pour Jonas Vingegaard. Le Danois ne prendra pas le départ de l’UAE Tour.

Jonas Vingegaard ne prendra finalement pas le départ de l’UAE Tour (16 au 22 février), où il devait débuter sa saison 2026. Une chute récente, suivie d’une maladie, l’ont contraint à déclarer forfait. « J’avais vraiment hâte de revenir sur l’UAE Tour et je suis donc déçu que nous ayons dû prendre cette décision. Cependant, la chute et la maladie qui a suivi l’ont rendue nécessaire. Il est préférable que je me rétablisse complètement d’abord afin de pouvoir ensuite me concentrer sur mes prochains objectifs », assure Vingegaard. Le leader de la Visma | Lease a Bike devrait débuter sa saison sur le Tour de Catalogne avant de disputer le Giro et le Tour de France.