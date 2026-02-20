Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape de l’UAE Tour 2026. Déjà vainqueur ce jeudi sur la 4ème étape, l’Italien a enchainé une deuxième victoire consécutive en s’imposant dans les rues de Dubai. Il devance Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Matteo Malucelli (XDS Astana Team). Après avoir décrocohé son premier podium jeudi, Matteo Milan (Groupama-FDJ United) a chuté dans le dernier virage, l’empêchant de disputer le sprint. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) conserve le maillot rouge de leader avant l’arrivée au sommet de Jebel Hafeet ce samedi.
Back-to-back 🥇🙌🥇
Jonathan Milan cruises to a second stage win at the UAE Tour in as many days! pic.twitter.com/z3nPfDUxVG
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 20, 2026
Le classement de la 5ème étape de l’UAE Tour 2026
- Jonathan Milan
- Erlend Blikra
- Matteo Malucelli
Results powered by FirstCycling.com