Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape de l’UAE Tour 2026. Déjà vainqueur ce jeudi sur la 4ème étape, l’Italien a enchainé une deuxième victoire consécutive en s’imposant dans les rues de Dubai. Il devance Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Matteo Malucelli (XDS Astana Team). Après avoir décrocohé son premier podium jeudi, Matteo Milan (Groupama-FDJ United) a chuté dans le dernier virage, l’empêchant de disputer le sprint. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) conserve le maillot rouge de leader avant l’arrivée au sommet de Jebel Hafeet ce samedi.

Le classement de la 5ème étape de l’UAE Tour 2026
  1. Jonathan Milan
  2. Erlend Blikra
  3. Matteo Malucelli

Crédit : UAE Tour