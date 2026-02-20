À découvrir

UAE Tour 2026 : le parcours et les favoris L'UAE Tour 2026 s'élance ce lundi. Remco Evenepoel, Isaac Del Toro ou encore Jonathan Milan sont au départ. Voici le parcours et les favoris.

UAE Tour 2026 : Jonas Vingegaard renonce La première course de la saison attendra pour Jonas Vingegaard. Le Danois ne prendra pas le départ de l'UAE Tour.

UAE Tour 2025 : triomphe total pour Tadej Pogačar Vainqueur de la dernière étape au sommet de Jabel Hafeet, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) remporte l'UAE Tour pour la troisième fois...

6ᵉ étape UAE Tour : Tim Merlier enchaîne Deuxième victoire consécutive pour Tim Merlier (Soudal Quick-Step), qui s'est imposé sur la 6ᵉ étape de l'UAE Tour 2025.

UAE Tour : Tim Merlier vient à bout de Jonathan Milan Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 5ᵉ étape de l'UAE Tour. Le leader, Tadej Pogačar, a attaqué à 148 km de l'arrivée avant...

4ᵉ étape UAE Tour : Jonathan Milan le plus fort Au terme d'un sprint royal, Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté la 4ᵉ étape de l'UAE Tour devant Tim Merlier et Jasper Philipsen.

UAE Tour : Tadej Pogačar s’impose à Jebel Jais Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 3ᵉ étape de l'UAE Tour au sprint au sommet de Jebel Jais, devant...

UAE Tour : Joshua Tarling s’offre le CLM Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a remporté le CLM individuel de l'UAE Tour 2025 devant Stefan Bissegger et Tadej Pogačar.

UAE Tour : Jonathan Milan en costaud sur la 1ʳᵉ étape Au terme d'un sprint en bosse, Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté la 1ʳᵉ étape de l'UAE Tour 2025 devant Finn Fisher-Black et Tobias Lund...