Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape de l’UAE Tour 2025. Au terme de ce CLM individuel de 12,2 km autour d’Al Hudayriyat Island, le Britannique a réalisé le meilleur temps en 12:55″, à plus de 56 km/h de moyenne. Il devance Stefan Bissegger (Décathlon AG2R La Mondiale), +13″, et Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), qui se place idéalement pour le classement général. Tarling fait coup double et s’empare du maillot rouge de leader. Le vent s’est levé et a pénalisé les derniers coureurs à s’élancer, les empêchant de rivaliser avec le meilleur temps.

Hasta luego, corazones 😘😅 ‘𝑀𝑦 𝑇𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔’ revienta el crono, baja de los 13 minutos y destrona a Pogacar y Bissegger#UAETour pic.twitter.com/pKvTzDJYmC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape de l’UAE Tour 2025

Joshua Tarling Stefan Bissegger Tadej Pogačar

Results powered by FirstCycling.com