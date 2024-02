Tim Merlier (Soudal Quick-Ste) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape de l’UAE Tour. Pour ce sixième jour de course, les coureurs s’élançaient pour une nouvelle étape sans difficulté, longue de 138 kilomètres autour d’Abu Dhabi. Dans les 200 derniers mètres, Merlier déborde ses concurrents et s’impose pour la troisième fois cette semaine. Il devance Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) et Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Jay Vine (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

¡𝐓𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 de Tim Merlier en el #UAETour! 🙌 💥 El belga vuelve a ganar al esprint con total contundencia. 🔴 Jay Vine sigue líder a la espera de la etapa final. 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES 2 y APP. pic.twitter.com/tj2V0M6hm6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 24, 2024

Le classement de la 6ᵉ étape de l’UAE Tour