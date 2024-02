L’UAE Tour, deuxième course à étapes World Tour de la saison, s’élance ce lundi 19 février. Adam Yates, Mark Cavendish ou encore Ben O’Connor seront au départ. Voici le parcours et les favoris.

La 6ᵉ édition de l’UAE Tour a lieu du 19 au 25 février. Les coureurs s’élanceront pour sept étapes. Créée en 2019, l’UAE Tour est inscrite au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) avait remporté le classement général devant Luke Plapp (Ineos Grenadiers) et Adam Yates (UAE Team Emirates). Cette année, Adam Yates sera le grand favori pour le classement général. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Olva Kooij (Visma | Lease a Bike) ou encore Ben O’Connor (Décathlon AG2R La mondiale) seront également au départ de l’épreuve.

Le palmarès de l’UAE Tour

Le parcours de l’UAE Tour

1ʳᵉ étape : Al Dhafra Walk Madinat Zayed → Liwa Palace (143 KM)

Après avoir atteint Liwa, la course entrera dans une zone de dunes très prononcées, qui constituent l’essentiel de l’étape. Une série de montées et de descentes mène à Moreeb Dune, où la course effectuera deux tours de la piste cyclable de Moreeb Dune (18,1 km chaque tour) caractérisés par des montées et des descentes assez raides avec des pentes à deux chiffres. Il revient ensuite à Liwa pour l’arrivée. L’étape se déroule sur des routes larges et droites avec un bon revêtement.

2ᵉ étape (CLM inidviduel) : Al Hudayriyat Island (12.1 KM)

L’étape 2 est un contre-la-montre individuel qui se déroule entièrement sur l’île d’Al Hudayriyat. Le parcours est très rapide et se caractérise uniquement par quelques virages à angle droit et deux demi-tours. La route est parfaitement plate, large et avec de nombreux virages, ce qui permettra aux coureurs de tenir des vitesses très élevées (si le vent le permet).

3ᵉ étape : Al Marjan Island → Jebel Jais (176 KM)

La première des deux étapes de montagne de l’UAE Tour. Après l’aéroport de Ras al Khaimah, la course se dirigera directement vers le mont Jais. La montée finale d’environ 20 km à pente constante de 5%, avec des pentes légèrement plus élevées autour de 7% dans les 2 derniers kilomètres.

4ᵉ étape : Dubai Police Officer’s club → Dubai Harbour (173 KM)

Première partie au Downtown Dubai avec un passage autour du Burj Khalifa avant de traverser Deira et de survoler le Big Flag. La course sortira de la ville en direction du désert en passant par les sites classiques de ces étapes comme la piste cyclable d’Al Qudra et les îles de Jumeirah. Il passe ensuite par Palm Jumeirah pour finir dans le port de Dubaï. L’ensemble du parcours serpente sur des routes droites et très larges.

5ᵉ étape : Al Aqah → Umm al Quwain (182 KM)

Au départ d’Al Awah pour rejoindre Umm Al Quwain, l’étape traverse les zones désertiques en bordure des monts Hajar. Ici, il parcourt plusieurs tronçons d’autoroute jusqu’à atteindre Umm al Quwain pour le sprint final. L’ensemble du parcours se déroule sur des routes larges, droites avec un bon revêtement à travers le désert.

6ᵉ étape : Louvre Abu Dhabi Museum → Abu Dhabi Breakwater (138 KM)

Le départ s’effectue depuis le Louvre Abu Dhabi où la première partie du parcours se dirige vers l’île de Saadiyat puis vers Yas Marina où la course se poursuit vers l’ouest avant de rentrer dans la ville par Khalifa City. Retour à la ville d’Abu Dhabi et passage sur l’île d’Al Reem (Sorbonne Université Abu Dhabi) et l’île d’Al Maryah. En passant par Qasr Al Hosn, les coureurs aborderont la finale du sud vers le nord pour finir à Abu Dhabi Breakwater.

7ᵉ étape : Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa → Jebel Hafeet (161 KM)

L’étape de montagne classique de l’UAE Tour. Dans la première partie, l’itinéraire serpente à travers Al Ain, dont plusieurs de ses monuments sont visités (Université d’Al Ain, Al Qattara, Al Hili), puis fait un long tour du désert vers l’ouest jusqu’à revenir à Mubazzarah. Ici commence la montée finale du Jebel Hafeet, qui avec son tronçon de 10 km sera le juge final de la course.

Les favoris de l’UAE Tour





Adam Yates (UAE Team Emirates) ★★★★★





Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ★★★





Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) ★★★





Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ★★













Tobias Foss (Ineos Grenadiers) ★★





Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) ★





Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) ★





La startlist de l’UAE Tour 2024

Comment suivre l’UAE Tour 2024 ?

La course sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.