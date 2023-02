Juan Sebatian Molano (UAE Team Emirates), a remporté, ce jeudi, la 4ème étape de l’UAE Tour. Au terme des 174 kilomètres de course, le Colombien s’est imposé au sprint dans les rues de Dubaï. Il devance, de justesse, Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Sam Welsford (Team DSM). Molano signe la 10ème victoire de l’équipe UAE Team Emirates depuis le début de la saison. 2ème hier au sommet de Jebel Jais, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conserve son maillot rouge de leader du classement général.

La réaction de Juan Sebastian Molano

« C’est une bonne victoire pour moi et une bonne victoire pour l’équipe, et je suis très heureux pour toutes les personnes impliquées. Cette course est une excellente occasion pour moi de montrer ce que je peux faire et je suis heureux d’avoir remporté ma victoire d’étape aujourd’hui ».

La réaction de Remco Evenepoel

« C’était une étape très spéciale pour moi de porter le maillot rouge. En une journée, nous avons vu plusieurs des principaux monuments de Dubaï, et c’était une belle étape. Ça s’est bien passé pour moi aussi. Mes jambes se sentaient bien après hier. On a essayé de gagner l’étape avec Tim Merlier mais étant en maillot de leader, je ne pouvais pas prendre de risques en tête. »

Le classement de la 4ème étape de l’UAE Tour