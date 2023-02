Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 7ème et dernière étape de l’UAE Tour. Dans l’ascension finale de Jebel Hafeet, le Britannique a distancé tous ses concurrents, dont le leader Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) à 3 kilomètres de l’arrivée. 2ème de l’étape, le champion du monde s’adjuge le classement général de l’épreuve. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) a réalisé une superbe montée et prend une belle 3ème place. Au général, Evenepoel devance Lucas Plapp (Ineos Grenadiers), +59″ et le vainqueur du jour, Adam Yates, +1:00″.

Le vainqueur d’étape Adam Yates a déclaré : « Je tiens à dire un grand merci à mon équipe. Ils ont cru et ont eu confiance en moi, et cette victoire est pour eux. Notre plan était de mettre le paquet au pied du Jebel Hafeet car nous n’avions rien à perdre, étant donné que j’étais très loin dans le classement général après les étapes de vent de travers. Mes coéquipiers ont fait un travail incroyable et quand j’ai attaqué tôt, je savais que je devais essayer de lâcher tous les autres, et heureusement, j’ai réussi à le faire. Je suis vraiment heureux de gagner. »

S’exprimant quelques secondes après l’arrivée, le vainqueur de l’UAE Tour 2023, Remco Evenepoel, a déclaré : « C’était dur là-bas. Je pensais que Yates allait rester dans ma roue puis sauter dans les derniers mètres, et j’aurais été heureux de cela, mais à la fin j’ai dû dépasser la limite pour le suivre. J’étais content de pouvoir toujours le voir devant moi, donc je savais que la victoire finale était à moi. Je suis vraiment heureux de cette victoire au général – j’étais là tous les jours et sur les deux étapes de montagne, j’ai terminé à la deuxième place. En tant qu’équipe, nous pouvons être très fiers. Nous rentrons à la maison avec trois victoires d’étape et le maillot rouge – et c’est ma première victoire de course en tant que champion du monde. »

Le classement de la 7ème étape de l’UAE Tour