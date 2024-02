Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape de l’UAE Tour. Sous la flamme rouge, Valentin Paret-Peintre place une franche accélération et crée une cassure avec son leader dans la roue. Quelques mètres plus loin, le grimpeur français s’écarte et Ben O’Connor s’en va décrocher sa deuxième victoire de la saison au sommet de Jebel Jais. Jay Vine (UAE Team Emirates) prend la deuxième place devant Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny), 3ᵉ. Grand favori de cette sixième édition, Adam Yates (UAE Team Emirates) a été contraint à l’abandon après une violente chute au cours de l’étape. Jay Vine s’empare de la tête du classement général, 11″ devant O’Connor.

🇦🇺 𝗕𝗲𝗻 𝗢'𝗖𝗼𝗻𝗻𝗼𝗿, 𝗲𝗹 𝗺𝗮́𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗝𝗲𝗯𝗲𝗹 𝗝𝗮𝗶𝘀. 👏🏻 Enorme esfuerzo final del australiano atacando a falta de 1.2 km Lo viste en @eurosport_es #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/35OlKaLPTF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 21, 2024

