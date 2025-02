Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape de l’UAE Tour 2025. Après des cassures, c’est un groupe d’une trentaine de coureurs qui se présente au pied de la montée finale de Jebel Hafeet. Tadej Pogačar attaque dès les premiers pourcentages et distance tous ses concurrents. Le Slovène s’impose et s’offre le classement général de l’UAE Tour pour la troisième fois de sa carrière. Sur cette dernière étape et sur le podium final, Pogačar devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Tadej Pogacar is VICTORIOUS for a third time at the UAE Tour! 🏆🏆🏆

The three-time overall winner cruises to a solo victory to cement dominance in his opening race of the year! 🇦🇪#UAETour pic.twitter.com/ohfAjfYSIr

— Eurosport (@eurosport) February 23, 2025