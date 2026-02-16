Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce lundi, la 1ère étape de l’UAE Tour 2026. En raison des vents violents, cette première étape a été amputée de 26 kilomètres. Au terme de ce final en bosse, Isaac Del Toro s’impose après avoir lancé le sprint de loin. Il a résisté au retour de Cees Bol (Décahlon CMA CGM) pour décrocher sa premièe victoire de la saison, dès sa toute première course. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) complète le poium du jour. Favori de cette première étape, Jonathan Milan (Lidl-Trek) a chuté à un kilomètre de l’arrivée. Del Toro s’empare du maillot rouge de leader et prend déjà 10″ d’avance sur Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe).

#Replay 🎥 / #UAETour 🇦🇪

Quelle puissance de 🇲🇽 Isaac Del Toro (UAD), il lance le sprint de loin et s’impose ! Il devance 🇳🇱 Cees Bol (DCT) qui revenait très fort ! pic.twitter.com/OQHzYhyqdW — Renaud Breban (@RenaudB31) February 16, 2026

Le classement de la 1ère étape de l’UAE Tour 2026

Isaac Del Toro Cees Bol Antonio Tiberi

Results powered by FirstCycling.com