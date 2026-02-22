Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimnanche, la 7ème étape de l’UAE Tour 2026. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint, pour la troisième fois de la semaine. Il devance Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Sam Welsford (Ineos Grenadiers). Après sa victoire au sommet de Jebel Hafeet, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général devant Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) et Luke Plapp (Jayco-AlUla).
Milan drops the hammer with no mercy 🔨
Jonathan Milan launched a herculean sprint to take his third stage victory and secure the green jersey on the final stage of the UAE Tour 💪💚
La classement de la la 7ème étape de l’UAE Tour 2026
- Jonathan Milan
- Erlend Blikra
- Sam Welsford
