Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimnanche, la 7ème étape de l’UAE Tour 2026. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint, pour la troisième fois de la semaine. Il devance Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Sam Welsford (Ineos Grenadiers). Après sa victoire au sommet de Jebel Hafeet, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général devant Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) et Luke Plapp (Jayco-AlUla).

La classement de la la 7ème étape de l’UAE Tour 2026
  1. Jonathan Milan
  2. Erlend Blikra
  3. Sam Welsford

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Tour