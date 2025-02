Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape de l’UAE Tour 2025. À 2,5 kilomètres de l’arrivée, le peloton reprend les deux derniers rescapés de l’échappée. Au terme d’un nouveau sprint, Merlier s’impose dans les rues de la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Le champion d’Europe enchaîne une deuxième victoire consécutive. Il devance Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Jonathan Milan (Lidl-Trek). Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) conserve la tête du classement général avant la dernière étape et l’arrivée à Jebel Hafeet ce dimanche.

