Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape de l’UAE Tour 2026. L’Italien s’est imposé au sprint, devançant Ethan Vernon (NSN Cycling Team) et son petit frère Matteo Milan (Groupama-FDJ United), qui a décroché son premier podium WorldTour. L’arrivée au sprint était loin d’être jouée d’avance, car l’échappée de quatre coureurs – Patrick Gamper, Stefan De Bod, Lorenzo Milesi et Georg Steinhauser – a résisté au peloton jusqu’à l’entrée du dernier kilomètre, offrant un dénouement spectaculaire. À la veille de l’étape de Dubaï, qui devrait une fois de plus favoriser les sprinteurs, le classement général reste inchangé, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) conservant le maillot rouge.

Milan makes it look easy 🤩🔥 The breakaway almost stays away at the UAE Tour before Jonathan Milan does his thing in the sprint 💨 pic.twitter.com/crQYGGfUF1 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 19, 2026

Le classement de la 4ème étape de l’UAE Tour 2026

Jonathan Milan Ethan Vernon Matteo Milan

Results powered by FirstCycling.com