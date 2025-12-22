Maillot, vélos, recrues, effectif complet,… Un mois avant le début de la saison, voici la présentation de l’équipe Groupama-FDJ United 2026.

Après une saison 2025 décévante, conclue à la 15ème place du classement UCI par équipe, le Groupama-FDJ tentera de retrouver la première partie du tableau l’année prochaine. Avec des bonnes performances en 2023 et 2024, l’équipe française a tout de même terminé 10ème du classement UCI par équipe sur la période 2023-2025 et donc parvient facilement à conserver sa licence World Tour. En 2026, la Groupama-FDJ United perd une carte maitresse de son effectif : Stefan Küng. Solide rouleur devenu un réfèrence sur les classiques, le Suisse prend la direction de la formation Tudor. Arrivé en 2019, Küng étaint devenu un capitaine de route au sein de l’équipe française. L’équipe de Marc Madiot perd également Lewis Askey, qui s’est engagé avec la NSN Cycling Team.

Les recrues de la Groupama-FDJ United 2026

Avec les arrivées de Clément Berthet, Ewen Costiou, Bastien Tronchon, Axel Huens, la formation de Marc Madiot accueille quatre coureurs français au profil diffèrent pour renforcer son effectif. Maxime Decomble et Titouan Fontaine arrivent en provenance de la conti tandid que Matteo Milan, petit frère de Jonathan, a signé pour trois ans, lui qui évoluait chez Lidl – Trek Future Racing. Josh Kench (Li Ning Star) complète l’effectif, lui qui s’est illustré sur les principales courses asiatiques du calendrier en 2025.

Les coureurs clés : Romain Grégoire, David Gaudu, Valentin Madouas, Guillaume Martin.

Le maillot et le vélo de la Groupama-FDJ United pour 2026