Créé en collaboration avec Gobik, Ineos Grenadiers a dévoilé son nouveau maillot pour 2026 avec un style audacieux.

Designed to stand out. Crafted to perform. Introducing the 2026 INEOS Grenadiers kit, created with Gobik. pic.twitter.com/lO95Sat9cm — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 17, 2025

Après la présentation du vélo ce mardi, Ineos Grenadiers poursuit sur sa lancée en dévoilant aujourd’hui sa tenue cycliste pour la saison 2026. Conçue et réalisée par Gobik, cette tenue arbore un style audacieux avec un maillot orange et blanc tandis que le cuissard est gris-beige.

Avec ce design, l’équipe affirme clairement ses ambitions : confiante et déterminée à reconquérir sa place à l’avant-garde du cyclisme moderne. Cette tenue marque une nouvelle étape dans la présentation de la saison 2026 et complète l’identité visuelle de l’équipe, aux côtés du nouveau vélo Pinarello et des roues Scope Cycling.