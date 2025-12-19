La championne du monde de cyclo-cross Fem van Empel met sa carrière en pause et quitte la Visma | Lease a Bike.

Fem van Empel a décidé de mettre sa carrière cycliste professionnelle entre parenthèses pour une durée indéterminée. Après de longues discussions et une mûre réflexion, il a été convenu d’un commun accord avec l’équipe Visma | Lease a Bike et son agent qu’à compter du 1er janvier, elle n’aura plus aucune obligation envers l’équipe. L’année écoulée a été consacrée à la recherche d’un équilibre pour Van Empel. En mars, elle a fait le choix délibéré de se retirer du cyclisme afin de se concentrer sur son bien-être mental et de gérer des problèmes physiques. Après cette période de repos, elle a décidé de ne pas poursuivre sa carrière sur route et de se préparer à un retour en cyclocross en début de saison.

Bien que ses entraînements et ses premières courses se soient bien déroulés, Van Empel a constaté qu’elle ne retrouvait pas les sensations recherchées. Lors du Koppenbergcross, elle a dû abandonner la course, car elle ne se sentait pas bien à ce moment-là. « Pendant le Koppenbergcross, mon corps et mon esprit m’ont envoyé un signal très clair. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement, mais inconsciemment, une décision était déjà prise. C’est le bon choix pour moi aujourd’hui. »

Richard Plugge, PDG de Visma | Lease a Bike :

« Bien sûr, le départ de Fem est regrettable, mais nous respectons pleinement sa décision. Elle a énormément apporté à notre équipe et au cyclocross en général. Grâce à son talent, Fem a obtenu des résultats impressionnants et a marqué l’histoire du sport avec notre équipe, en remportant de nombreux titres européens et mondiaux. Ce fut un privilège d’assister à son évolution de près et de travailler à ses côtés. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite. »

Après plusieurs années riches en succès, Van Empel fait ses adieux à l’équipe Visma | Lease a Bike. La directrice de Lease a Bike, la tête haute : « C’est une décision mûrement réfléchie que j’assume pleinement. Actuellement, je ne retrouve plus la motivation ni le plaisir que j’avais à faire du vélo pendant des années. Je voulais être honnête et transparente avec l’équipe à ce sujet. Pour l’instant, c’est le meilleur choix. Le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre. Je suis très reconnaissante du soutien que j’ai reçu de l’équipe, de ma famille et des fans, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve. »