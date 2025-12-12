Après douze victoires dès sa première année en World Tour, Matthew Brennan prolonge son contrat avec l’équipe Visma | Lease a Bike.

Le jeune espoir britannique Matthew Brennan a signé un nouveau contrat avec l’équipe Visma | Lease a Bike pour la troisième fois en un peu plus de deux ans. Le coureur de 20 ans, vainqueur de douze courses professionnelles lors de sa première saison en WorldTour, restera au sein de l’équipe néerlandaise WorldTeam au moins jusqu’à fin 2029. Brennan a rejoint l’équipe WorldTeam début 2025, après une seule année au sein de l’équipe réserve. Ce jeune talent britannique, issu du cyclisme sur piste, a immédiatement remporté ses deux premières courses de la saison ainsi qu’une étape du Giro NextGen. Il est également monté sur le podium du Circuit de Wallonie, une course de niveau 1.1.

⏱️ We are just getting started … Matthew stays until the end of 2029! pic.twitter.com/iGbjeiZ4bA — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) December 12, 2025

Cette saison, Brennan a continué de surprendre positivement son équipe et lui-même. Son calendrier de courses a été ajusté à plusieurs reprises, témoignant de sa capacité à évoluer à un niveau supérieur. Il a commencé à s’imposer au Tour des 100 Communes et au GP de la Ville de Lillers, courses où il courait encore avec l’équipe de développement. Il a ensuite remporté des victoires au niveau .Pro au GP de Denain et au niveau WorldTour au Tour de Catalogne. Son total de victoires s’est finalement arrêté à quatorze en 2025, dont douze au niveau professionnel.

Grischa Niermann, directeur de la course :

« Matthew nous a vraiment agréablement surpris cette saison. Bien sûr, nous le connaissions déjà bien, puisqu’il est issu de notre centre de formation. En tant qu’équipe, nous nous sommes constamment adaptés à son niveau et lui avons proposé des courses et des défis à sa mesure. Il a fait de grands progrès cette saison, mais il a encore beaucoup à apprendre. Nous envisageons notre collaboration avec lui comme un projet à long terme, et c’est pourquoi nous sommes si heureux qu’il partage cet avis. Dans les années à venir, nous voulons l’aider à accéder au plus haut niveau du cyclisme. Il pourrait bien continuer à nous surprendre. »

Matthew Brennan :

« L’ambiance au sein de cette équipe est unique : c’est en partie grâce à elle que j’ai pu autant progresser. Chacun peut m’aider à devenir un meilleur coureur, aussi bien le staff que les autres coureurs. De plus, je ressens ici la confiance dont j’ai besoin. Je suis heureux ici et très reconnaissant de pouvoir franchir les prochaines étapes de ma carrière sur une période aussi longue et sans pression. »