Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 66ᵉ édition du Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut, deuxième manche de la coupe de France de cyclisme 2025. À moins de 50 kilomètres de l’arrivée, 10 coureurs s’isolent à l’avant de la course et ne seront plus revus par le peloton. Malgré de nombreuses attaques dans le final, Matthew Brennan s’impose au sprint et décroche sa première victoire chez les professionnels, à 19 ans seulement. Il devance Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) et Drie De Bondt (Décathlon AG2R La Mondiale). Brennan s’empare de la tête du classement général de la Coupe de France, juste devant Valentin Ferron (Cofidis).

Matty Brennan just can’t stop winning!! 🔥 The young British sensation secures his first pro victory at GP de Denain 2025! #GPDenainhttps://t.co/lTcxRdEIfi pic.twitter.com/SPvWwbNLsH — Eemeli (@LosBrolin) March 20, 2025

Le classement du Grand Prix de Denain 2025

Matthew Brennan Gianni Versmeersch Dries De Bondt

