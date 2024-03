Jannik Steimle (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté ce jeudi, la 65ᵉ édition du Grand Prix de Denain, deuxième manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. Dans les derniers kilomètres, trois rescapés de l’échappée résistent au retour du groupe des favoris. Devant, on retrouve Ceriel Desal (Bingoal WB), Jannik Steimle et Maxime Jarnet (Van Rysel – Roubaix), qui ne parvient pas à suivre le rythme dans le dernier secteur pavé. Sur ce même secteur, Stefan Küng (Groupama-FDJ) part à la faute et emmène tout le groupe avec lui au sol. Dans la dernière ligne droite, Steimle s’impose au sprint devant Desal. Derrière, Maxime Jarnet est repris dans les tout derniers mètres, et c’est finalement Dries van Gestel (Team TotalEnergies) qui complète le podium, juste devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Le classement du Grand Prix de Denain