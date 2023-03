Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, le GP de Denain 2023. À 28 kilomètres de l’arrivée, dans un secteur pavé, un groupe de 8 coureurs s’est détaché à l’avant de la course sous l’impulsion d’Edvald Boasson-Hagen (Team TotalEnergies). Dans les rues de Denain, c’est Juan Sebastian Molano qui s’est montré le plus rapide au sprint. Il devance Tim Van Dijke (Jumbo-Visma) et Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck). Molano signe sa deuxième victoire de la saison, la 16ème de l’équipe UAE cette année.

La réaction de Juan Sebastian Molano

« Je suis très heureux. J’avais de bonnes jambes aujourd’hui, une grosse équipe et une bonne position toute la journée sur les pavés. Merci à Mikkel Bjerg qui a fait un boulot extraordinaire. Cette victoire est pour l’équipe, le staff et pour ma famille ».

Le classement du GP de Denain